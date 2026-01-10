Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 91:6 hingga 91:7
والارض وما طحاها ٦ ونفس وما سواها ٧
وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا ٦ وَنَفْسٍۢ وَمَا سَوَّىٰهَا ٧
وَالْاَرْضِ
وَمَا
طَحٰىهَا
۟
وَنَفْسٍ
وَّمَا
سَوّٰىهَا
۟
Здесь имеется в виду, что Аллах выровнял и расширил землю, позволив тем самым людям использовать ее для своих нужд. Альтернативный перевод этого аята гласит: «Клянусь землей и тем, как она распростерта!»