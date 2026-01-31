Masuk
Asy-Syams
5
91:5
والسماء وما بناها ٥
وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا ٥
وَالسَّمَآءِ
وَمَا
بَنٰٮهَا ۙ
٥
Demi langit serta perancangannya (yang menakjubkan).
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Al-Sa'di
Согласно одному толкованию, Аллах поклялся небом и самим собой. Согласно другому толкованию, Он поклялся тем, насколько совершенными и безукоризненными сотворены небеса.
