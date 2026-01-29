Masuk
Asy-Syams
4
91:4
والليل اذا يغشاها ٤
وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا ٤
وَالَّيۡلِ
اِذَا
يَغۡشٰٮهَا ۙ
٤
Demi malam apabila menutupinya (gelap gulita).
