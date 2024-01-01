Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.
كَلَّاۤ
اِذَا
دُكَّتِ
الْاَرْضُ
دَكًّا
دَكًّا
۟ۙ
وَّجَآءَ
رَبُّكَ
وَالْمَلَكُ
صَفًّا
صَفًّا
۟ۚ
وَجِایْٓءَ
یَوْمَىِٕذٍۭ
بِجَهَنَّمَ ۙ۬
یَوْمَىِٕذٍ
یَّتَذَكَّرُ
الْاِنْسَانُ
وَاَنّٰی
لَهُ
الذِّكْرٰی
۟ؕ
یَقُوْلُ
یٰلَیْتَنِیْ
قَدَّمْتُ
لِحَیَاتِیْ
۟ۚ
فَیَوْمَىِٕذٍ
لَّا
یُعَذِّبُ
عَذَابَهٗۤ
اَحَدٌ
۟ۙ
وَّلَا
یُوْثِقُ
وَثَاقَهٗۤ
اَحَدٌ
۟ؕ
یٰۤاَیَّتُهَا
النَّفْسُ
الْمُطْمَىِٕنَّةُ
۟ۗۖ
ارْجِعِیْۤ
اِلٰی
رَبِّكِ
رَاضِیَةً
مَّرْضِیَّةً
۟ۚ
فَادْخُلِیْ
فِیْ
عِبٰدِیْ
۟ۙ
وَادْخُلِیْ
جَنَّتِیْ
۟۠