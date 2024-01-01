وَاِذَا الْجِبَالُ سُیِّرَتْ ۟

3

Когда наступят эти страшные явления, а люди разделятся на две большие группы, тогда каждая душа узнает, что она приготовила для Последней жизни, сколько добра и зла она припасла для себя. Солнце будет сжато и скручено, а луна затмится и вместе с солнцем будет брошена в Адский Огонь. Звезды приобретут новый облик и сойдут со своих орбит. Горы превратятся сперва в песчаные барханы, затем станут легкими, как расчесанная шерсть, а затем превратятся в развеянный прах и исчезнут.