Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 74:48 hingga 74:50

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِیْنَ ۟ؕ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِیْنَ ۟ۙ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۟ۙ

3

Заступничество не принесет им пользы, потому что все, кому будет позволено ходатайствовать, будут ходатайствовать перед Аллахом только за тех, кем Он доволен, а эти грешники не заслужили благоволения Господа своими делами. Аллах разъяснил исход, ожидающий всех, кто противится Его закону, и разъяснил, что ожидает их в Последней жизни. С упреком и порицанием Аллах сказал: