Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 74:42 hingga 74:46
مَا
سَلَكَكُمْ
فِیْ
سَقَرَ
۟
قَالُوْا
لَمْ
نَكُ
مِنَ
الْمُصَلِّیْنَ
۟ۙ
وَلَمْ
نَكُ
نُطْعِمُ
الْمِسْكِیْنَ
۟ۙ
وَكُنَّا
نَخُوْضُ
مَعَ
الْخَآىِٕضِیْنَ
۟ۙ
وَكُنَّا
نُكَذِّبُ
بِیَوْمِ
الدِّیْنِ
۟ۙ
Они пребудут в Райских садах, где им будет доступно все, чего они пожелают, где они обретут полный покой и умиротворение. Они будут беседовать друг с другом и разговор зайдет о грешниках. Они спросят: «Что же с ними происходит? Получили ли они обещанное Аллахом наказание? Они будут интересоваться друг у друга: «Что вы о них знаете?» Тут они увидят их в самой середине Ада, в пучине мук и страданий, и спросят: «За что вы попали в Адское Пламя? За какой грех?»