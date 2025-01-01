Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 74:32 hingga 74:37

كَلَّا وَالْقَمَرِ ۟ۙ وَالَّیْلِ اِذْ اَدْبَرَ ۟ۙ وَالصُّبْحِ اِذَاۤ اَسْفَرَ ۟ۙ اِنَّهَا لَاِحْدَی الْكُبَرِ ۟ۙ نَذِیْرًا لِّلْبَشَرِ ۟ۙ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ یَّتَقَدَّمَ اَوْ یَتَاَخَّرَ ۟ؕ

3

ليس الأمر كما ذكروا من التكذيب للرسول فيما جاء به، أقسم الله سبحانه بالقمر، وبالليل إذ ولى وذهب، وبالصبح إذا أضاء وانكشف. إن النار لإحدى العظائم؛ إنذارًا وتخويفًا للناس، لمن أراد منكم أن يتقرَّب إلى ربه بفعل الطاعات، أو يتأخر بفعل المعاصي.