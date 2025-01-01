اَلَمْ یَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِی الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَیْهِمْ مِّدْرَارًا ۪ وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِیْنَ ۟

3

Аллах велел людям делать полезные выводы из сказаний о древних народах. Он уничтожал их после того, как предоставлял им отсрочку и одарял их богатством, детьми и благополучием. С небес для них выпадали обильные дожди, а на земле для них текли полноводные реки, благодаря чему они выращивали злаки и фрукты, какие только желал Аллах. Они наслаждались этими дарами и питались тем, что было им по вкусу, но не желали благодарить Его за ниспосланные блага. Удовольствия увлекли их настолько, что они стали потакать только своим желаниям. Когда же к ним явились Божьи посланники, они не признали их, отвергли и даже нарекли лжецами, и тогда Аллах погубил их за грехи и сотворил после них другие поколения людей. Так Аллах поступал со всеми поколениями неверующих - как первыми, так и последними. Пусть же люди задумаются над сказаниями, которые поведал им Аллах.