فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ؕ فَسَوْفَ یَاْتِیْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ یَسْتَهْزِءُوْنَ ۟

3

Истина требует от людей повиноваться ей и благодарить Аллаха за Его поддержку и необходимые разъяснения. Неверующие же ответили на милость своего Господа совершенно иным образом и тем самым заслужили суровое наказание. Пройдет совсем немного времени, и они убедятся в том, что насмехались над сущей правдой, поскольку Аллах изобличит их ложь и измышления. Они глумились над воскрешением, Райскими садами и Преисподней, и когда наступит День воскресения, им скажут: «Это - тот самый Огонь, который вы считали ложью» (52:14). Всевышний сказал: «Именем Аллаха они принесли величайшие клятвы о том, что Аллах не воскресит мертвецов. О нет! Это произойдет согласно истинному обещанию, но большинство людей не знает этого. Он разъяснит им то, в чем они расходились во мнениях, и неверующие узнают, что они были лжецами» (16:38–39).