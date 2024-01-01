فَلَمَّا
نَسُوْا
مَا
ذُكِّرُوْا
بِهٖ
فَتَحْنَا
عَلَیْهِمْ
اَبْوَابَ
كُلِّ
شَیْءٍ ؕ
حَتّٰۤی
اِذَا
فَرِحُوْا
بِمَاۤ
اُوْتُوْۤا
اَخَذْنٰهُمْ
بَغْتَةً
فَاِذَا
هُمْ
مُّبْلِسُوْنَ
۟
3
﴿فَلَمَّا نَسُوا۟﴾ تَرَكُوا ﴿مَا ذُكِّرُوا۟﴾ وُعِظُوا وَخُوِّفُوا ﴿بِهِۦ﴾ مِنْ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء فَلَمْ يَتَّعِظُوا ﴿فَتَحۡنَا﴾ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيد ﴿عَلَیۡهِمۡ أَبۡوَ ٰ⁠بَ كُلِّ شَیۡءٍ﴾ مِنْ النِّعَم اسْتِدْرَاجًا لَهُمْ ﴿حَتَّىٰۤ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَاۤ أُوتُوۤا۟﴾ فَرَح بَطَر ﴿أَخَذۡنَـٰهُم﴾ بِالْعَذَابِ ﴿بَغۡتَةࣰ﴾ فَجْأَة ﴿فَإِذَا هُم مُّبۡلِسُونَ ٤٤﴾ آيِسُونَ مِنْ كُلّ خَيْر

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