فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَیْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَیْءٍ ؕ حَتّٰۤی اِذَا فَرِحُوْا بِمَاۤ اُوْتُوْۤا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ۟

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﴿فَلَمَّا نَسُوا۟﴾ تَرَكُوا ﴿مَا ذُكِّرُوا۟﴾ وُعِظُوا وَخُوِّفُوا ﴿بِهِۦ﴾ مِنْ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء فَلَمْ يَتَّعِظُوا ﴿فَتَحۡنَا﴾ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيد ﴿عَلَیۡهِمۡ أَبۡوَ ٰ⁠بَ كُلِّ شَیۡءٍ﴾ مِنْ النِّعَم اسْتِدْرَاجًا لَهُمْ ﴿حَتَّىٰۤ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَاۤ أُوتُوۤا۟﴾ فَرَح بَطَر ﴿أَخَذۡنَـٰهُم﴾ بِالْعَذَابِ ﴿بَغۡتَةࣰ﴾ فَجْأَة ﴿فَإِذَا هُم مُّبۡلِسُونَ ٤٤﴾ آيِسُونَ مِنْ كُلّ خَيْر