وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِی الْاَرْضِ وَلَا طٰٓىِٕرٍ یَّطِیْرُ بِجَنَاحَیْهِ اِلَّاۤ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ؕ مَا فَرَّطْنَا فِی الْكِتٰبِ مِنْ شَیْءٍ ثُمَّ اِلٰی رَبِّهِمْ یُحْشَرُوْنَ ۟

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﴿وَمَا مِن﴾ زَائِدَة ﴿دَاۤبَّةࣲ﴾ تَمْشِي ﴿فِی ٱلۡأَرۡضِ وَلَا طَـٰۤىِٕرࣲ یَطِیرُ﴾ فِي الْهَوَاء ﴿بِجَنَاحَیۡهِ إِلَّاۤ أُمَمٌ أَمۡثَالُكُمۚ﴾ فِي تَدْبِير خَلْقهَا وَرِزْقهَا وَأَحْوَالهَا ﴿مَّا فَرَّطۡنَا﴾ تَرَكْنَا ﴿فِی ٱلۡكِتَـٰبِ﴾ اللَّوْح الْمَحْفُوظ ﴿مِن﴾ زَائِدَة ﴿شَیۡءࣲۚ﴾ فَلَمْ نَكْتُبهُ ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ یُحۡشَرُونَ ٣٨﴾ فَيَقْضِي بَيْنهمْ وَيَقْتَصّ لِلْجَمَّاءِ مِنْ الْقَرْنَاء ثُمَّ يَقُول لَهُمْ كُونُوا تُرَابًا