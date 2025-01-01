فَلَا

فَلَا

وَلَوْ

وَلَوْ

بِاٰیَةٍ ؕ

بِاٰیَةٍ ؕ

فَتَاْتِیَهُمْ

فَتَاْتِیَهُمْ

اَوْ

اَوْ

نَفَقًا

نَفَقًا

فَاِنِ

فَاِنِ

وَاِنْ

وَاِنْ

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ

فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ

أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ

فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى

فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٣٥)