وَلَقَدْ
كُذِّبَتْ
رُسُلٌ
مِّنْ
قَبْلِكَ
فَصَبَرُوْا
عَلٰی
مَا
كُذِّبُوْا
وَاُوْذُوْا
حَتّٰۤی
اَتٰىهُمْ
نَصْرُنَا ۚ
وَلَا
مُبَدِّلَ
لِكَلِمٰتِ
اللّٰهِ ۚ
وَلَقَدْ
جَآءَكَ
مِنْ
نَّبَاۡى
الْمُرْسَلِیْنَ
۟
3
До тебя неверующие тоже нарекали лжецами Божьих посланников, но они терпеливо сносили их обиды и оскорбления. Терпи же так, как терпели они, и ты непременно одержишь победу, подобную той, что одержали они. Тебе уже известны повествования о посланниках, которые должны укрепить твое сердце и придать тебе уверенность.

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