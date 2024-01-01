قَدْ خَسِرَ الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ؕ حَتّٰۤی اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا یٰحَسْرَتَنَا عَلٰی مَا فَرَّطْنَا فِیْهَا ۙ وَهُمْ یَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰی ظُهُوْرِهِمْ ؕ اَلَا سَآءَ مَا یَزِرُوْنَ ۟

3

﴿قَدۡ خَسِرَ ٱلَّذِینَ كَذَّبُوا۟ بِلِقَاۤءِ ٱللَّهِۖ﴾ بِالْبَعْثِ ﴿حَتَّىٰۤ﴾ غَايَة لِلتَّكْذِيبِ ﴿إِذَا جَاۤءَتۡهُمُ ٱلسَّاعَةُ﴾ الْقِيَامَة ﴿بَغۡتَةࣰ﴾ فَجْأَة ﴿قَالُوا۟ یَـٰحَسۡرَتَنَا﴾ هِيَ شِدَّة التَّأَلُّم وَنِدَاؤُهَا مَجَاز أَيْ هَذَا أَوَانك فَاحْضُرِي ﴿عَلَىٰ مَا فَرَّطۡنَا﴾ قَصَّرْنَا ﴿فِیهَا﴾ أَيْ الدُّنْيَا ﴿وَهُمۡ یَحۡمِلُونَ أَوۡزَارَهُمۡ عَلَىٰ ظُهُورِهِمۡۚ﴾ بِأَنْ تَأْتِيهِمْ عِنْد الْبَعْث فِي أَقْبَح شَيْء صُورَة وَأَنْتَنه رِيحًا فَتَرْكَبهُمْ ﴿أَلَا سَاۤءَ﴾ بِئْسَ ﴿مَا یَزِرُونَ ٣١﴾ يَحْمِلُونَهُ حَمْلهمْ ذَلِكَ