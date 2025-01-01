وَلَوْ تَرٰۤی اِذْ وُقِفُوْا عَلٰی رَبِّهِمْ ؕ قَالَ اَلَیْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰی وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۟۠

3

Они отрицают воскрешение и говорят: «Есть только мирская жизнь, и мы сотворены для того, чтобы прожить свой срок на этой земле. Мы никогда не будем воскрешены!» Но если бы ты увидел этих неверующих, когда их остановят перед Господом, перед тобой открылась бы ужасающая картина. Их будут порицать: «Разве наказание, которое вы видите, не настоящее?» Тогда они признают истину, однако это не принесет им пользы, и им придется вкусить наказание за то, что они были неверующими.