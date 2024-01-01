بَلْ
بَدَا
لَهُمْ
مَّا
كَانُوْا
یُخْفُوْنَ
مِنْ
قَبْلُ ؕ
وَلَوْ
رُدُّوْا
لَعَادُوْا
لِمَا
نُهُوْا
عَنْهُ
وَاِنَّهُمْ
لَكٰذِبُوْنَ
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3
قال تعالى ﴿بَلۡ﴾ لِلْإِضْرَابِ عَنْ إرَادَة الْإِيمَان الْمَفْهُوم مِنْ التَّمَنِّي ﴿بَدَا﴾ ظَهَرَ ﴿لَهُم مَّا كَانُوا۟ یُخۡفُونَ مِن قَبۡلُۖ﴾ يَكْتُمُونَ بِقَوْلِهِمْ {وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشۡرِكِینَ} بِشَهَادَةِ جَوَارِحهمْ فَتَمَنَّوْا ذَلِكَ ﴿وَلَوۡ رُدُّوا۟﴾ إلَى الدُّنْيَا فَرْضًا ﴿لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنۡهُ﴾ مِنْ الشِّرْك ﴿وَإِنَّهُمۡ لَكَـٰذِبُونَ ٢٨﴾ فِي وَعْدهمْ بالإيمان

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