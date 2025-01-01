وَاِنْ

یَّمْسَسْكَ

اللّٰهُ

بِضُرٍّ

فَلَا

كَاشِفَ

لَهٗۤ

اِلَّا

هُوَ ؕ

وَاِنْ

یَّمْسَسْكَ

بِخَیْرٍ

فَهُوَ

عَلٰی

كُلِّ

شَیْءٍ

قَدِیْرٌ

۟

وَهُوَ

الْقَاهِرُ

فَوْقَ

عِبَادِهٖ ؕ

وَهُوَ

الْحَكِیْمُ

الْخَبِیْرُ

۟

قُلْ

اَیُّ

شَیْءٍ

اَكْبَرُ

شَهَادَةً ؕ

قُلِ

اللّٰهُ ۙ۫

شَهِیْدٌۢ

بَیْنِیْ

وَبَیْنَكُمْ ۫

وَاُوْحِیَ

اِلَیَّ

هٰذَا

الْقُرْاٰنُ

لِاُنْذِرَكُمْ

بِهٖ

وَمَنْ

بَلَغَ ؕ

اَىِٕنَّكُمْ

لَتَشْهَدُوْنَ

اَنَّ

مَعَ

اللّٰهِ

اٰلِهَةً

اُخْرٰی ؕ

قُلْ

لَّاۤ

اَشْهَدُ ۚ

قُلْ

اِنَّمَا

هُوَ

اِلٰهٌ

وَّاحِدٌ

وَّاِنَّنِیْ

بَرِیْٓءٌ

مِّمَّا

تُشْرِكُوْنَ

۟ۘ

اَلَّذِیْنَ

اٰتَیْنٰهُمُ

الْكِتٰبَ

یَعْرِفُوْنَهٗ

كَمَا

یَعْرِفُوْنَ

اَبْنَآءَهُمْ ۘ

اَلَّذِیْنَ

خَسِرُوْۤا

اَنْفُسَهُمْ

فَهُمْ

لَا

یُؤْمِنُوْنَ

۟۠

وَمَنْ

اَظْلَمُ

مِمَّنِ

افْتَرٰی

عَلَی

اللّٰهِ

كَذِبًا

اَوْ

كَذَّبَ

بِاٰیٰتِهٖ ؕ

اِنَّهٗ

لَا

یُفْلِحُ

الظّٰلِمُوْنَ