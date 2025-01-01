Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 6:14 hingga 6:15

قُلْ اَغَیْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِیًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ یُطْعِمُ وَلَا یُطْعَمُ ؕ قُلْ اِنِّیْۤ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ۟ قُلْ اِنِّیْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَیْتُ رَبِّیْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۟

3

О Мухаммад! Скажи многобожникам: «Неужели я сделаю своими помощниками и покровителями беспомощные творения?!! Я не считаю своим покровителем никого, кроме Всевышнего Аллаха, потому что Он один сотворил небеса и землю. Он сотворил их и управляет ими. Он одаряет пропитанием творения, хотя Сам не испытывает в них никакой нужды. Разве подобает мне надеяться на покровительство кого-либо, кроме Творца и Кормильца, Который богат и заслуживает всякой похвалы?!! Мне велено быть первым мусульманином, исповедующим единобожие и покорившимся Аллаху, ибо мне полагается повиноваться повелениям моего Господа усерднее, чем всем остальным людям. Мне запрещено быть с теми, кто приобщает сотоварищей к Нему, разделять их воззрения и сидеть рядом с ними на собраниях. Эти предписания - самые важные для меня».