واملي لهم ان كيدي متين ٤٥
وَأُمْلِى لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ٤٥
وَاُمْلِیْ
لَهُمْ ؕ
اِنَّ
كَیْدِیْ
مَتِیْنٌ
۟
3
﴿وَأُمۡلِی لَهُمۡۚ﴾ أَمْهِلْهُمْ ﴿إِنَّ كَیۡدِی مَتِینٌ ٤٥﴾ شَدِيد لا يطاق