خَـٰشِعَةً أَبْصَـٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌۭ ۖ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَـٰلِمُونَ ٤٣
خَاشِعَةً
اَبْصَارُهُمْ
تَرْهَقُهُمْ
ذِلَّةٌ ؕ
وَقَدْ
كَانُوْا
یُدْعَوْنَ
اِلَی
السُّجُوْدِ
وَهُمْ
سٰلِمُوْنَ
۟
﴿خَـٰشِعَةً﴾ حَال مِنْ ضَمِير يَدْعُونَ أَيْ ذَلِيلَة ﴿أَبۡصَـٰرُهُمۡ﴾ لَا يَرْفَعُونَهَا ﴿تَرۡهَقُهُمۡ﴾ تَغْشَاهُمْ ﴿ذِلَّةࣱۖ وَقَدۡ كَانُوا۟ یُدۡعَوۡنَ﴾ فِي الدُّنْيَا ﴿إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمۡ سَـٰلِمُونَ ٤٣﴾ فَلَا يَأْتُونَ بِهِ بِأَنْ لَا يُصَلُّوا