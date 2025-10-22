ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون ٣٩
أَمْ لَكُمْ أَيْمَـٰنٌ عَلَيْنَا بَـٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ٣٩
اَمْ
لَكُمْ
اَیْمَانٌ
عَلَیْنَا
بَالِغَةٌ
اِلٰی
یَوْمِ
الْقِیٰمَةِ ۙ
اِنَّ
لَكُمْ
لَمَا
تَحْكُمُوْنَ
۟ۚ
3
﴿أَمۡ لَكُمۡ أَیۡمَـٰنٌ﴾ عُهُود ﴿عَلَیۡنَا بَـٰلِغَةٌ﴾ وَاثِقَة ﴿إِلَىٰ یَوۡمِ ٱلۡقِیَـٰمَةِ﴾ مُتَعَلِّق مَعْنَى بِعَلَيْنَا وَفِي هَذَا الْكَلَام مَعْنَى الْقَسَم أَيْ أَقْسَمْنَا لَكُمْ وَجَوَابه ﴿إِنَّ لَكُمۡ لَمَا تَحۡكُمُونَ ٣٩﴾ بِهِ لِأَنْفُسِكُمْ