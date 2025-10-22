ام لكم كتاب فيه تدرسون ٣٧
أَمْ لَكُمْ كِتَـٰبٌۭ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٣٧
اَمْ
لَكُمْ
كِتٰبٌ
فِیْهِ
تَدْرُسُوْنَ
۟ۙ
3
﴿أَمۡ﴾ أَيْ بَلْ أَ﴿لَكُمۡ كِتَـٰبࣱ﴾ مُنَزَّل ﴿فِیهِ تَدۡرُسُونَ ٣٧﴾ أي تقرؤون