Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 68:35 hingga 68:36
افنجعل المسلمين كالمجرمين ٣٥ ما لكم كيف تحكمون ٣٦
أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ٣٥ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٦
3
أفنجعل الخاضعين لله بالطاعة كالكافرين؟ ما لكم كيف حكمتم هذا الحكم الجائر، فساويتم بينهم في الثواب؟