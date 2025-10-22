ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم ٣٤
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٤
اِنَّ
لِلْمُتَّقِیْنَ
عِنْدَ
رَبِّهِمْ
جَنّٰتِ
النَّعِیْمِ
۟
3

আল্লাহভীরুদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই ভোগ-বিলাসপূর্ণ জান্নাত রয়েছে।