إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٤
اِنَّ
لِلْمُتَّقِیْنَ
عِنْدَ
رَبِّهِمْ
جَنّٰتِ
النَّعِیْمِ
