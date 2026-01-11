قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين ٢٩
قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ٢٩
قَالُوْا
سُبْحٰنَ
رَبِّنَاۤ
اِنَّا
كُنَّا
ظٰلِمِیْنَ
۟
3
﴿قَالُوا۟ سُبۡحَـٰنَ رَبِّنَاۤ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِینَ ٢٩﴾ بِمَنْعِ الفقراء حقهم