Al-Qalam
26
68:26
فلما راوها قالوا انا لضالون ٢٦
فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا۟ إِنَّا لَضَآلُّونَ ٢٦
فَلَمَّا
رَاَوۡهَا
قَالُوۡۤا
اِنَّا
لَـضَآلُّوۡنَۙ
٢٦
Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat,
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (٢٦)
] كاتێك كه باخهكهیان بینی بهرههم و جوانى و سهوزى نهماوهو رهش بووه وتیان: ئێمه ڕێگهمان ههڵهو ون كردووهو ئهمه باخی ئێمه نیه، نهیانزانی كه باخهكهی ئهوانهو خوای گهوره سزاى داون و بهڵایهكی ناردۆته سهری و هیچی نههێشتووه.
