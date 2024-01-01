وَمَنْ
اَظْلَمُ
مِمَّنِ
افْتَرٰی
عَلَی
اللّٰهِ
الْكَذِبَ
وَهُوَ
یُدْعٰۤی
اِلَی
الْاِسْلَامِ ؕ
وَاللّٰهُ
لَا
یَهْدِی
الْقَوْمَ
الظّٰلِمِیْنَ
۟ۚ
Такие люди не имеют оправдания, поскольку прежде им уже предлагали принять ислам и показывали веские доказательства его истинности. Аллах не направляет на прямой путь несправедливых людей, которые не желают каяться в своем нечестии, не внимают проповедям и наставлениям и не взирают на доказательства и знамения, а лишь стремятся сокрушить истину и утвердить на земле ложь.