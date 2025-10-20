افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ٧٤
أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٧٤
اَفَلَا
یَتُوْبُوْنَ
اِلَی
اللّٰهِ
وَیَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ
وَاللّٰهُ
غَفُوْرٌ
رَّحِیْمٌ
۟
أفلا يرجع هؤلاء النصارى إلى الله تعالى، ويتوبون عمَّا قالوا، ويسألون الله تعالى المغفرة؟ والله تعالى متجاوز عن ذنوب التائبين، رحيمٌ بهم