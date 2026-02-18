Masuk
Al-Ma'idah
66
5:66
ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ٦٦
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا۟ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ۚ مِّنْهُمْ أُمَّةٌۭ مُّقْتَصِدَةٌۭ ۖ وَكَثِيرٌۭ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ٦٦
وَلَوۡ
اَنَّهُمۡ
اَقَامُوا
التَّوۡرٰٮةَ
وَالۡاِنۡجِيۡلَ
وَمَاۤ
اُنۡزِلَ
اِلَيۡهِمۡ
مِّنۡ
رَّبِّهِمۡ
لَاَ كَلُوۡا
مِنۡ
فَوۡقِهِمۡ
وَمِنۡ
تَحۡتِ
اَرۡجُلِهِمۡؕ
مِنۡهُمۡ
اُمَّةٌ
مُّقۡتَصِدَةٌ ؕ
وَكَثِيۡرٌ
مِّنۡهُمۡ
سَآءَ
مَا
يَعۡمَلُوۡنَ
٦٦
Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil dan (Al-Qur`an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka.
1
Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. Dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.
العربية
