قَالَ اللّٰهُ هٰذَا یَوْمُ یَنْفَعُ الصّٰدِقِیْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَاۤ اَبَدًا ؕ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ۟

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﴿قَالَ ٱللَّهُ هَـٰذَا﴾ أَيْ يَوْم الْقِيَامَة ﴿یَوۡمُ یَنفَعُ ٱلصَّـٰدِقِینَ﴾ فِي الدُّنْيَا كَعِيسَى ﴿صِدۡقُهُمۡۚ﴾ لِأَنَّهُ يوم الجزاء ﴿لَهُمۡ جَنَّـٰتࣱ تَجۡرِی مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَـٰرُ خَـٰلِدِینَ فِیهَاۤ أَبَدࣰاۖ رَّضِیَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ﴾ بِطَاعَتِهِ ﴿وَرَضُوا۟ عَنۡهُۚ﴾ بِثَوَابِهِ ﴿ذَ ٰ⁠لِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِیمُ ١١٩﴾ وَلَا يَنْفَع الكاذبين في الدنيا صدقهم فيه كالكفار لما يُؤْمِنُونَ عِنْد رُؤْيَة الْعَذَاب