وَاِذْ اَوْحَیْتُ اِلَی الْحَوَارِیّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِیْ وَبِرَسُوْلِیْ ۚ قَالُوْۤا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ۟

3

Аллах велел пророку Исе помнить о милости, которая была оказана ему, когда у него появились последователи и помощники. Им было внушено уверовать в Аллаха и Его посланника, то есть Аллах поселил в их сердцах веру и приказал им исповедовать ее. Это повеление было передано им через пророка Ису, которому оно было ниспослано в откровении от Аллаха. Апостолы вняли этому призыву и сказали: «Мы уверовали! Будь же свидетелем того, что мы стали мусульманами». Они объединили в себе покорность, которая воплотилась в праведные дела, и правую веру, которая была сокрыта в их сердцах и оберегала их от лицемерия и маловерия. Следует добавить, что апостолами называют помощников. В кораническом аяте сказано: «Когда Иса (Иисус) почувствовал их неверие, он сказал: «Кто будет моим помощником на пути к Аллаху?» Апостолы сказали: «Мы - помощники Аллаха. Мы уверовали в Аллаха. Будь же свидетелем того, что мы - мусульмане!» (3:52).