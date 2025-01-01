بِاَنَّنَا

بِاَنَّنَا

وَبِرَسُوْلِیْ ۚ

وَبِرَسُوْلِیْ ۚ

اٰمِنُوْا

اٰمِنُوْا

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي

قَالُوا آمَنَّا

وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ (١١١)