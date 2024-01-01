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خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۟ۙ اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ۟ۙ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۟ۙ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ۟ۙ

3

В этот день одни люди будут унижены и брошены на самое дно Преисподней, а другие будут возвышены до верховьев Рая. Согласно другому толкованию, этот аят означает, что в Судный день глашатай понизит свой голос, когда обратится к тем, кто находится вблизи от него, и повысит его, когда обратится к тем, кто находится вдалеке от него.