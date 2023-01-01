Anda sedang membaca tafsir untuk sekelompok ayat dari 55:69 hingga 55:74
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟ۚ
فِیْهِنَّ
خَیْرٰتٌ
حِسَانٌ
۟ۚ
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟ۚ
حُوْرٌ
مَّقْصُوْرٰتٌ
فِی
الْخِیَامِ
۟ۚ
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟ۚ
لَمْ
یَطْمِثْهُنَّ
اِنْسٌ
قَبْلَهُمْ
وَلَا
جَآنٌّ
۟ۚ
Это - сады с серебряными дворцами и серебряным убранством. В них обитают верующие, которые окажутся на правой стороне. Из-за обилия зелени и источников они выглядят темно-зелеными. В них бурлят два источника и растут всевозможные фрукты. Всевышний особо отметил финики и гранаты из-за большой пользы, которую они приносят людям.