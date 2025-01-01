اَمْ

لَهُمْ

اِلٰهٌ

غَیْرُ

اللّٰهِ ؕ

سُبْحٰنَ

اللّٰهِ

عَمَّا

یُشْرِكُوْنَ

۟

وَاِنْ

یَّرَوْا

كِسْفًا

مِّنَ

السَّمَآءِ

سَاقِطًا

یَّقُوْلُوْا

سَحَابٌ

مَّرْكُوْمٌ

۟

فَذَرْهُمْ

حَتّٰی

یُلٰقُوْا

یَوْمَهُمُ

الَّذِیْ

فِیْهِ

یُصْعَقُوْنَ

۟ۙ

یَوْمَ

لَا

یُغْنِیْ

عَنْهُمْ

كَیْدُهُمْ

شَیْـًٔا

وَّلَا

هُمْ

یُنْصَرُوْنَ

۟ؕ

وَاِنَّ

لِلَّذِیْنَ

ظَلَمُوْا

عَذَابًا

دُوْنَ

ذٰلِكَ

وَلٰكِنَّ

اَكْثَرَهُمْ

لَا

یَعْلَمُوْنَ

۟

وَاصْبِرْ

لِحُكْمِ

رَبِّكَ

فَاِنَّكَ

بِاَعْیُنِنَا

وَسَبِّحْ

بِحَمْدِ

رَبِّكَ

حِیْنَ

تَقُوْمُ

۟ۙ

وَمِنَ

الَّیْلِ

فَسَبِّحْهُ

وَاِدْبَارَ

النُّجُوْمِ