كُلُوْا
وَاشْرَبُوْا
هَنِیْٓـًٔا
بِمَا
كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ
۟ۙ
3
Ликуйте и радуйтесь самым желанным угощениям, самым изысканным яствам и самым приятным напиткам.