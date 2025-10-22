ذالك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم ٢٦
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ كَرِهُوا۟ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِى بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ۖ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ٢٦
ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ
قَالُوْا
لِلَّذِیْنَ
كَرِهُوْا
مَا
نَزَّلَ
اللّٰهُ
سَنُطِیْعُكُمْ
فِیْ
بَعْضِ
الْاَمْرِ ۖۚ
وَاللّٰهُ
یَعْلَمُ
اِسْرَارَهُمْ
۟
﴿ذَ ٰ⁠لِكَ﴾ أَيْ إضْلَالهمْ ﴿بِأَنَّهُمۡ قَالُوا۟ لِلَّذِینَ كَرِهُوا۟ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ﴾ أَيْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿سَنُطِیعُكُمۡ فِی بَعۡضِ ٱلۡأَمۡرِۖ﴾ أَيْ الْمُعَاوَنَة عَلَى عَدَاوَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَثْبِيط النَّاس عَنْ الْجِهَاد مَعَهُ قَالُوا ذَلِكَ سِرًّا فَأَظْهَرَهُ اللَّه تَعَالَى ﴿وَٱللَّهُ یَعۡلَمُ أَسۡرَارَهُمۡ ٢٦﴾ بِفَتْحِ الْهَمْزَة جَمْع سر وبكسرها مصدر