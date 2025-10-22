اولايك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم ٢٣ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَـٰرَهُمْ ٢٣ اُولٰٓىِٕكَ الَّذِیْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰۤی اَبْصَارَهُمْ ۟

3

Аллах проклял тех, кто творит беззаконие и разрывает родственные связи. Он разгневался на них и отдалил их от Своей милости. Он лишил их слуха и ослепил, в результате чего они не внимают тому, что может принести им пользу, и не видят этого. У них есть уши, которыми они слышат истину, но они не хотят принять ее и подчиниться ей. Они слышат для того, чтобы у них не осталось оправданий своему неверию. У них также есть глаза, но их взор не останавливается на ясных знамениях Аллаха, и они не делают полезных выводов из того, что видят.