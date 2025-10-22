فهل ينظرون الا الساعة ان تاتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم ١٨
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةًۭ ۖ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَىٰهُمْ ١٨
فَهَلْ
یَنْظُرُوْنَ
اِلَّا
السَّاعَةَ
اَنْ
تَاْتِیَهُمْ
بَغْتَةً ۚ
فَقَدْ
جَآءَ
اَشْرَاطُهَا ۚ
فَاَنّٰی
لَهُمْ
اِذَا
جَآءَتْهُمْ
ذِكْرٰىهُمْ
۟
ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا الساعة التي وُعدوا بها أن تجيئهم فجأةً، فقد ظهرت علاماتها ولم ينتفعوا بذلك، فمن أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة؟