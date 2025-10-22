ذالك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم ١١
ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَأَنَّ ٱلْكَـٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ١١
ذٰلِكَ
بِاَنَّ
اللّٰهَ
مَوْلَی
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
وَاَنَّ
الْكٰفِرِیْنَ
لَا
مَوْلٰی
لَهُمْ
۟۠
3
ذلك الذي فعلناه بالفريقين فريق الإيمان وفريق الكفر; بسبب أن الله وليُّ المؤمنين ونصيرهم، وأن الكافرين لا وليَّ لهم ولا نصير.