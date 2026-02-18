Masuk
Muhammad
1
47:1
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم ١
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ١
اَلَّذِيۡنَ
كَفَرُوۡا
وَصَدُّوۡا
عَنۡ
سَبِيۡلِ
اللّٰهِ
اَضَلَّ
اَعۡمَالَهُمۡ
١
Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka.
Rebar Kurdish Tafsir
سوورهتی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- ، وه سوورهتی كوشتار كردنیشی پێ دهوترێت سوورهتێكی مهدهنی یه له وتهی ههموو زانایان تهنها (ابن عباس و قهتادهو سهعیدی كوری جوبهیرو زهحاك) نهبێت كه دهڵێن: مهككی یه تهنها ئایهتی (١٣) نهبێت كه له رێگای كۆچ كردن دابهزی، (٣٨) ئایهته بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [
الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (١)
] ئهوانهی كه كافر بوونه وه ڕێگریان كردووه له دینهكهی خوای گهوره ئهوانه ئهگهر كردهوهی چاكیشیان ههبوو بێت خوای گهوره كردهوهكانیان بهتاڵ و پووچهڵ ئهكاتهوه.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
