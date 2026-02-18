Masuk
Muhammad
1
47:1
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم ١
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ١
اَلَّذِيۡنَ
كَفَرُوۡا
وَصَدُّوۡا
عَنۡ
سَبِيۡلِ
اللّٰهِ
اَضَلَّ
اَعۡمَالَهُمۡ
١
Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka.
العربية
Tafsir Muyassar
الذين جحدوا أن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له، وصدوا الناس عن دينه، أَذْهَبَ الله أعمالهم، وأبطلها، وأشقاهم بسببها.
