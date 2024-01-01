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وَاللّٰهُ
یَقْضِیْ
بِالْحَقِّ ؕ
وَالَّذِیْنَ
یَدْعُوْنَ
مِنْ
دُوْنِهٖ
لَا
یَقْضُوْنَ
بِشَیْءٍ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
هُوَ
السَّمِیْعُ
الْبَصِیْرُ
۟۠
اَوَلَمْ
یَسِیْرُوْا
فِی
الْاَرْضِ
فَیَنْظُرُوْا
كَیْفَ
كَانَ
عَاقِبَةُ
الَّذِیْنَ
كَانُوْا
مِنْ
قَبْلِهِمْ ؕ
كَانُوْا
هُمْ
اَشَدَّ
مِنْهُمْ
قُوَّةً
وَّاٰثَارًا
فِی
الْاَرْضِ
فَاَخَذَهُمُ
اللّٰهُ
بِذُنُوْبِهِمْ ؕ
وَمَا
كَانَ
لَهُمْ
مِّنَ
اللّٰهِ
مِنْ
وَّاقٍ
۟
3
Слова, законы и решения Аллаха являются истинными и справедливыми. Ему известно обо всем, что происходит во Вселенной и что записано в Хранимой скрижали. Он пречист и далек от несправедливости, недостатков и прочих пороков. Он является полноправным властелином Вселенной, и поэтому в мире происходит только то, что Он пожелает. Он разрешает споры и конфликты, которые возникают в земной жизни между неверующими и правоверными, и всегда помогает своим возлюбленным и праведным рабам. При этом Он лишает поддержки многобожников, которые поклоняются вымышленным богам. Эти ложные божества не обладают никакой властью. Они бессильны и беспомощны. Они не только не способны помочь людям, но и не хотят этого. Воистину, они совершенно не похожи на Всевышнего Аллаха, среди прекрасных имен которого - Слышащий и Видящий. Он слышит молитвы Своих рабов, которые обращаются к Нему на самых разных языках и по самым разным вопросам. Он видит все, что происходит на свете, даже если это сокрыто от взоров и познаний людей. Аллах не случайно вначале предупредил Своих рабов о приближении Судного дня, а затем напомнил им о своих божественных качествах. Он сделал это для того, чтобы люди готовились к этому великому дню, опасаясь мучительного наказания и надеясь на щедрое вознаграждение.