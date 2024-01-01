اَلْیَوْمَ
تُجْزٰی
كُلُّ
نَفْسٍ
بِمَا
كَسَبَتْ ؕ
لَا
ظُلْمَ
الْیَوْمَ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
سَرِیْعُ
الْحِسَابِ
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3
( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ) يجزى المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته ، ( لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب ) .