اِنَّ

الَّذِیْنَ

كَفَرُوْا

یُنَادَوْنَ

لَمَقْتُ

اللّٰهِ

اَكْبَرُ

مِنْ

مَّقْتِكُمْ

اَنْفُسَكُمْ

اِذْ

تُدْعَوْنَ

اِلَی

الْاِیْمَانِ

فَتَكْفُرُوْنَ

۟

قَالُوْا

رَبَّنَاۤ

اَمَتَّنَا

اثْنَتَیْنِ

وَاَحْیَیْتَنَا

اثْنَتَیْنِ

فَاعْتَرَفْنَا

بِذُنُوْبِنَا

فَهَلْ

اِلٰی

خُرُوْجٍ

مِّنْ

سَبِیْلٍ

۟

ذٰلِكُمْ

بِاَنَّهٗۤ

اِذَا

دُعِیَ

اللّٰهُ

وَحْدَهٗ

كَفَرْتُمْ ۚ

وَاِنْ

یُّشْرَكْ

بِهٖ

تُؤْمِنُوْا ؕ

فَالْحُكْمُ

لِلّٰهِ

الْعَلِیِّ

الْكَبِیْرِ

۟

هُوَ

الَّذِیْ

یُرِیْكُمْ

اٰیٰتِهٖ

وَیُنَزِّلُ

لَكُمْ

مِّنَ

السَّمَآءِ

رِزْقًا ؕ

وَمَا

یَتَذَكَّرُ

اِلَّا

مَنْ

یُّنِیْبُ

۟

فَادْعُوا

اللّٰهَ

مُخْلِصِیْنَ

لَهُ

الدِّیْنَ

وَلَوْ

كَرِهَ

الْكٰفِرُوْنَ