لا يسمعون الى الملا الاعلى ويقذفون من كل جانب ٨
لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍۢ ٨
لَا
یَسَّمَّعُوْنَ
اِلَی
الْمَلَاِ
الْاَعْلٰی
وَیُقْذَفُوْنَ
مِنْ
كُلِّ
جَانِبٍ
۟ۗۖ
ফলে, শয়তানরা ঊর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না। ওদের ওপর সকল দিক হতে (উল্কা) নিক্ষিপ্ত হয়;