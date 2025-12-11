Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 36:83 hingga 37:2

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ٨٣ والصافات صفا ١ فالزاجرات زجرا ٢ فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٣ وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّۭا ١ فَٱلزَّٰجِرَٰتِ زَجْرًۭا ٢ فَسُبْحٰنَ الَّذِیْ بِیَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَیْءٍ وَّاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ۟۠ وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۟ۙ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۟ۙ

Аллах напомнил о шестом доказательстве правдивости воскрешения. Всевышний Аллах является властелином всего сущего, и ему подвластно все, что существует на небесах и на земле. Все живые и неживые творения являются рабами Аллаха и подчиняются Его воле. Он правит Вселенной по законам своего предопределения, законам своей религии и законам справедливого возмездия. Он непременно воскресит людей после смерти для того, чтобы проявить свою божественную власть и претворить в жизнь законы справедливого возмездия. Все сущее будет возвращено к Аллаху, и в этом нет никакого сомнения. Об этом свидетельствуют многочисленные убедительные доводы и неопровержимые доказательства. Благословен же Господь, чьи слова являются верным руководством, исцелением и светом!