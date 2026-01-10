والصافات صفا ١
وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّۭا ١
তাদের শপথ যারা (যে ফিরিশতারা) সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান।